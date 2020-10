Le rêve éveillé d’Alex Caruso, titulaire en finale et champion NBA

Titulaire surprise à la place de Dwight Howard, Alex Caruso a vécu l’entre-deux depuis le parquet pour la quatorzième fois de sa carrière seulement, la première en playoffs, au moment le plus important. Et il n’a pas déçu.

La mascotte de la franchise entre dans cette catégorie de joueurs dont l’impact ne se voit pas dans les stats, mais ses 4 points, 5 passes, 3 rebonds, 1 contre et 1 interception en 32 minutes ont fait honneur à la Laker Nation. « C’est génial. Ils roulent pour moi depuis plusieurs années maintenant. Il y en avait plein qui étaient excités pour moi que je sois titulaire, je voulais m’assurer que je faisais ma part pour leur rendre cet affection. »

« C’est un rêve, je suis basketteur, je suis champion, j’ai 26 ans, encore un an de contrat à Los Angeles »

Quel chemin parcouru pour celui qui est passé de la G-League à l’équipe A des Lakers, de coqueluche à titulaire en Finals. « C’est juste le travail » explique-t-il. « Je me suis préparé, préparé, préparé à chaque niveau que je devais atteindre. Que ce soit pour apprendre à jouer en G-League, avoir des minutes en NBA et comprendre ce qu’il faut faire pour les mériter, se battre pour un spot dans la rotation. Et puis, faire ce qu’il faut pour que le coach ait assez confiance en moi pour me faire démarrer un match décisif en Finals. C’est la preuve du travail fourni. Beaucoup de gens m’ont aidé tout au long du chemin. Je mentirais si je disais que j’y suis arrivé seul. Je me lève tous les matins en sachant où je veux être, et j’y vais. »

Cette nuit, c’était sur le podium à soulever le titre de champion NBA. Objectif de nouveau atteint. « Le rêve de tout gosse est de mettre le game winner, mais j’ai vite réalisé que mon impact serait en défense, que je serai un complément en attaque, mais je ne peux pas me plaindre. C’est un rêve, je suis basketteur, je suis champion, j’ai 26 ans, encore un an de contrat à Los Angeles, plein de bons joueurs autour. Je suis content de ce qu’on a fait et je suis excité pour le futur. »