Donovan Mitchell impatient de reprendre la saison

La saison ne reprendra évidemment pas dans un mois, comme c’est habituellement le cas, mais Donovan Mitchell est déjà prêt à rechausser les chaussures !

« On est prêt pour le début de la saison, s’il avait lieu le mois prochain » prévient-il dans l’émission The Jump. « On est super impatient, et je pense que c’est le bon état d’esprit à avoir. Je parle pour moi, et pour beaucoup d’autres gars de l’équipe. Même pour tous les gars et je dirais aussi les coaches, on est prêt à y aller«

Comme Rudy Gobert la veille sur Infosport+, Donovan Mitchell est persuadé que le Jazz est tout près des meilleurs, et qu’avec un peu d’expérience supplémentaire et moins de malchance, ça peut se mêler aux meilleurs. Mais il a déjà fallu digérer cette cruelle élimination au premier tour face aux Nuggets après avoir mené 3-1…

« En fait, on s’est appelé ce matin pour en parler entre nous, et je crois que la première chose dont on a parlé, c’est qu’on y pense encore. Bravo aux Nuggets pour ce qu’ils ont fait. Ils nous ont battus, puis ils ont battu les Clippers. Mais on avait le sentiment d’être tout proche. On avait le contrôle de la série, et il y a eu quelques ratés qu’on n’aurait pas dû avoir, et on doit les regarder pour les comprendre. Maintenant, on va avoir Bojan de retour, et ses 20 points par match seront clairement utiles. »

Même déçu, il a tout de même continué de regarder les playoffs.

« Je ne vais pas vous mentir, quand je regardais les Nuggets face aux Clippers, je me disais qu’on aurait pu y être. Mais au final, c’est comme ça… Quand on vit avec ça en tête, c’est un carburant« .