Jeff Van Gundy envoie Erik Spoelstra au Hall of Fame

Même si le Heat perd vendredi soir, sa saison sera plus que réussie avec un parcours exceptionnel pour arriver en finale. Cinquième à l’Est en saison régulière, Miami a éliminé le 4e (Indiana), le 1er (Milwaukee) et enfin le 2e (Boston) pour gagner le droit de défier les Lakers en finale.

Et s’il fallait trouver un responsable numéro 1 à cette réussite, ce ne serait peut-être pas Pat Riley, Jimmy Butler ou les jeunes Bam Adebayo et Tyler Herro, mais plutôt Erik Spoelstra, un entraîneur qui a encore du mal à obtenir le respect qu’il mérite. Ça devrait changer après cet exercice.

Comme LeBron James le soulignait il y a quelques jours, il est bien plus que l’homme qui était là quand les « Three Amigos » ont débarqué. À ceux qui disent « N’importe quel entraîneur peut le faire (avec le « Big Three) », le King répond « non, chaque entraîneur ne peut pas le faire. Si c’était le cas, alors il y aurait beaucoup plus de champions dans cette ligue. »

Un CV qui pèse de plus en plus lourd

« Coachs et joueurs savent à quel point il est formidable (…) Si vous suivez le Heat, peu importe qui est sur le parquet, ils vont jouer avec la culture du Heat. Ils vont jouer dur, ensemble. Ça a toujours été comme ça avec lui. »

Les faits donnent raison à l’ailier des Lakers, et c’est aussi la capacité du technicien à transcender ses équipes qui fascine Jeff Van Gundy. « L’aspect leadership est évident dans le sens où il est très humble et reconnaissant envers le propriétaire du Heat, Pat Riley ou ses joueurs » note-t-il, cité par USA Today. « C’est un leader très fort. Il faut en demander beaucoup pour faire jouer une équipe comme il le fait, avec cette concentration, cette énergie, cet engagement pour faire le sale boulot, ce qu’ils font tous les soirs. »

« Pour moi, c’est sûr qu’il a sa place au Hall of Fame » ajoute JVG. « Je ne crois pas qu’il y ait débat là-dessus. » L’intéressé fêtera ses 50 ans le 1er novembre prochain, et il faudra attendre encore un peu de temps avant d’envisager la question. Néanmoins, on peut rappeler qu’il est 27e au nombre de victoires pour un coach en saison régulière avec un bilan 567-392 et surtout qu’il est passé 8e cette année au nombre de succès en playoffs avec un bilan de 84-53. Et à la clé cinq finales et deux titres.