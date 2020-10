Vers un décalage définitif du calendrier de la saison NBA ?

La NBA l’a déjà dit et répété, ce sera compliqué de débuter la prochaine saison vers Noël. À la fois pour des raisons sanitaires, mais aussi économiques et physiologiques. Les finalistes et même plus généralement les équipes qualifiées en playoffs auront besoin d’une vraie pause de deux mois minimum pour se remettre d’une saison pas comme les autres. Du côté du syndicat des joueurs, la directrice Michele Roberts partage cet avis.

« Si nous finissons en octobre, décembre n’a pas de sens. Des discussions importantes doivent avoir lieu sur le sujet » annonce-t-elle sur The Athletic. « Je pense que janvier est une possibilité. Je pense qu’après les vacances… car beaucoup de nos équipes ont perdu leur été avec leurs familles et on ne peut pas zapper les vacances. Nous ne voulons pas que nos joueurs soient privés de cette période. Le Martin Luther King Day (20 janvier) est symboliquement fantastique, au regard de la position des joueurs face aux problèmes de justice sociale. Que ce soit trop tôt ou pas, on verra… »

Un début de saison le 20 janvier, ça signifierait du même coup un camp d’entraînement qui débute avec la nouvelle année, mais aussi un All-Star Game un mois plus tard, et sans doute sera-t-il décalé.

Cela signifie aussi que les playoffs débuteraient en juin, et que la saison se terminerait fin août. Un scénario qui n’effraie pas Michele Roberts puisqu’il se pourrait bien que la NBA décale définitivement son début de saison à l’hiver. C’est dans les tuyaux pour éviter de se retrouver face à la NFL.

« Même avant la crise du Covid, il y avait des discussions au sujet de commencer la saison plus tard. Pourquoi se mesurer à la NFL pendant l’automne ? Pourquoi ne pas débuter la saison aux alentours de Noël ? Il se pourrait très bien que le calendrier de la saison régulière change, et pas tellement à cause du Covid, mais davantage parce qu’on a la possibilité de l’expérimenter. Je ne parierais pas sur un retour à la normale. »

Quant à la question de savoir s’il faut reprendre lorsque le public pourra revenir dans les salles, Michele Roberts n’est pas aussi catégorique qu’Adam Silver.

« Je ne suis pas d’avis que nous devrions attendre que les salles puissent accueillir du public, car ce virus, au féminin, n’est pas du tout coopérative. Elle n’aime pas qu’on lui dise quoi faire. C’est une femme, j’en suis convaincue. Je pense que nous devons la comprendre – être souple et agile.«