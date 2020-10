Où sont passés les shooteurs des Lakers ?

Jusque-là, le monstre à deux têtes des Lakers permettait de combler, voire masquer, les faillites de certains de leurs coéquipiers. Mais la nuit dernière, comme Anthony Davis était plombé par les fautes, et que LeBron James était dominé par Jimmy Butler, Frank Vogel a espéré, en vain, qu’un shooteur mette dedans, et plus particulièrement les deux titulaires, Danny Green et Kentavious Caldwell-Pope.

Après leur affreux 3 sur 19 à 3-points du Game 2, les deux ont terminé la troisième manche à 1 sur 7 à 3-points. Sur les deux derniers matches, ils affichent un vilain 4 sur 26 à 3-points, ce qui donne 15% à 3-points !

« Quand on met nos tirs, c’est juste qu’on joue le ‘basket des Lakers’ » expliquait récemment KCP. « Cela ouvre l’axe central pour nos gars pour qu’ils puissent pénétrer et mettre la pression sur le cercle. Et puis, la défense est obligée de faire un choix : si elle décide de stopper les 3-points, on va pénétrer toute la soirée. Cela nous complique les choses pour gagner des matches si on ne met pas dedans. »

Depuis deux matches, les Lakers se sont mis en mode Rockets avec 89 tirs à 3-points en deux rencontres, et seulement 30 réussites. « On va leur dire de garder le cap » assure Frank Vogel. « Les deux sont bien. Ils ont été très bons toute l’année pour nous. C’est collectivement qu’on doit faire mieux. Si on exécute mieux nos systèmes, on n’a plus de chances d’obtenir des shoots de qualité, et alors ces gars seront mieux. »

La bonne nouvelle, c’est qu’aux Lakers, tout le monde peut mettre dedans, et notamment les ailiers-forts. Markieff Morris et Kyle Kuzma compilent un très bon 9 sur 19 à 3-points la nuit dernière, mais ce dont ont besoin les Lakers, c’est d’extérieurs qui écartent le jeu pour Anthony Davis et LeBron James.

Si Markieff Morris ou Kyle Kuzma mettent dedans, c’est souvent en bout de chaîne, dans le corner, et ils évoluent rarement avec les deux stars. Si Danny Green ou KCP plantent quelques 3-points, ça apportera du danger, et ça rendra les Lakers moins prévisibles. Cela peut aussi permettre de mieux débuter les matches puisqu’ils sont titulaires, et comme l’explique Kentavious Caldwell-Pope, c’est aussi la clé pour développer le « basket des Lakers ».