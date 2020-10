Record de précocité : Tyler Herro efface Magic Johnson des tablettes

Vendredi soir, Tyler Herro est devenu le plus jeune joueur à débuter une rencontre des Finals. Titularisé à la place de Goran Dragic, le rookie du Heat a débuté le Game 2 à seulement 20 ans et 256 jours. C’est huit jours de moins que l’ancien record détenu par Magic Johnson depuis 1980 avec 20 ans et 264 jours.

Un record marqué par une performance exceptionnelle puisque pour sa première comme titulaire, Magic Johnson avait remplacé Kareem Abdul-Jabbar, blessé, au poste de pivot dans un Game 6 des Finals.

Ce 16 mai 1980, les Lakers s’imposent 123-107 face aux Sixers, et Magic joue comme deux, compilant 42 points, 15 rebonds et 7 passes. À 20 ans ! Il remporte son premier titre de champion NBA mais aussi le trophée de MVP des Finals. C’est une première pour un rookie, et personne ne l’a depuis égalé. Magic Johnson est d’ailleurs le plus jeune joueur à avoir inscrit 40 points dans un match de playoffs.

Derrière Tyler Herro et Magic Johnson, on retrouve Tony Parker qui avait débuté un match de finale NBA à seulement 21 ans et 18 jours. Le Français reste le plus jeune joueur étranger à avoir débuté une rencontre d’une finale NBA. C’était en 2003 face aux Nets.

Enfin, le plus jeune joueur à avoir disputé une rencontre de playoffs est Thaddeus Young, qui avait 19 ans et 304 jours lors du premier tour face à Detroit, avec les Sixers, en 2008. Il est suivi par Carmelo Anthony (19 ans et 325 jours) lors des playoffs 2004, Tony Parker étant encore sur la troisième marche (19 ans et 338 jours) en 2002.