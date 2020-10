Bam Adebayo et Goran Dragic seront-ils en tenue, ce soir, pour le Game 3 des Finals face aux Lakers ?

L’intérieur et le meneur poussent visiblement pour jouer mais du côté du Heat, on reste prudent et The Athletic rapporte que les deux joueurs sont toujours listés comme « incertains » pour la prochaine rencontre.

Bam Adebayo a pourtant expliqué que, malgré sa blessure à l’épaule, il espérait revenir dans le cinq majeur lors du Game 3 alors que Goran Dragic, victime d’une déchirure du fascia plantaire, fait également le forcing auprès du staff médical floridien pour être sur le terrain malgré la douleur et la gêne occasionnées.

C’est que les deux joueurs ont bien conscience qu’une nouvelle défaite serait fatale au Heat dans ces Finals, aucune équipe n’étant revenue d’un 0-3 dans l’histoire des playoffs NBA…