Doc Rivers : « Je suis heureux de venir dans une franchise dont une légende a inspiré mon surnom »

Les Sixers ont officialisé l’arrivée de Doc Rivers pour succéder à Brett Brown. L’ancien coach des Clippers s’est engagé pour cinq ans, et il devient du même coup le 25e entraîneur de l’histoire de la franchise.

« Je suis très heureux d’avoir l’opportunité de rejoindre une franchise de classe mondiale, une franchise dont une légende a inspiré mon surnom » déclare Glenn « Doc » Rivers dans un communiqué. « C’est une ville qui aime le sport et ses franchises. C’est une équipe qui met en avant le goût du travail, et c’est exactement que nous allons faire et ce que nous sommes. On est prêt à réaliser de belles choses à Philadelphie. »

Rivers, c’est 21 saisons comme entraîneur, à Orlando, Boston et LA Clippers avec un bilan de 943 victoires pour 681 défaites, soit 58% de victoires. A 58 ans, le père d’Austin est le 11e coach le plus victorieux de l’histoire, et il est le 2e parmi les coaches en activité derrière Gregg Popovich.

« Je crois que Doc peut nous aider à révéler l’intégralité de notre potentiel sur le terrain, et renforcer notre poursuite d’un titre NBA » écrit Elton Brand, le GM des Sixers. « Je respecte et j’apprécie aussi son impact qui dépasse le cadre du terrain car il occupe le devant de la scène pour conduire un changement positif dans la société. Doc convient parfaitement à notre équipe et à notre ville, et je suis ravi de ce que l’avenir lui réserve comme entraîneur.«