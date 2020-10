[happy birthday] Les highlights en carrière de Tyson Chandler

Avec le départ à la retraite de Vince Carter, il ne reste plus aucun joueur en NBA ayant été drafté dans les années 1990. Jamal Crawford et le seul rescapé de la Draft 2000, et Tyson Chandler de la Draft 2001 (Joe Johnson n’a pas pris sa retraite, sauf qu’il n’a plus joué dans la grande ligue depuis plus de deux ans).

Mais si le spécialiste du crossover a dû attendre un coup de fil de Brooklyn pour valider l’exercice 2019-2020, avec finalement six petites minutes disputées, Tyson Chandler a lui passé toute la saison avec Houston.

Dans un rôle de mentor certes (26 matchs joués) mais le vétéran aime ça et il se voit même rempiler pour une vingtième saison, lui qui fête aujourd’hui ses 38 ans

Un anniversaire que l’on fête avec quelques highlights de cette carrière à 8.2 points et 9 rebonds en 1 236 matchs dont 76 en playoffs, marquée par un titre de champion en 2011, de DPOY en 2012, ou une sélection All-Star en 2013.