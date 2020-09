Tyler Herro : « Je connais chaque joueur drafté avant moi »

Les Finals regorgent toujours de belles histoires. Celle de Tyler Herro en fait partie. Drafté en 13e position il y a un an, l’ancien Wildcat a été un parfait « role player » en saison régulière avant d’être décisif en playoffs pour permettre au Heat d’arriver en finale, avec ce poignet et ce flegme incroyables à 19 ans.

Est-ce que son classement à la Draft le motive justement ? « Complètement » répond-il. « Mais j’adore l’endroit ou j’ai atterri. J’adore l’opportunité qui m’a été donnée, cette situation. Mais les 12 gars sont vraiment dans un coin de ma tête en permanence, et je connais chaque joueur drafté avant moi. Ça me motive complètement. »

Les joueurs en question : Zion Williamson, Ja Morant, R.J. Barrett, DeAndre Hunter, Darius Garland, Jarrett Culver, Coby White, Jaxson Hayes, Rui Hachimura, Cam Reddish, Cameron Johnson et P.J. Washington.

Deux « first picks » face aux oubliés de la Draft

« On a un paquet de gars comme ça, dont on a douté, qu’on a sous-estimé, et c’est un truc qu’on porte » précise-t-il. C’est peu de le dire : Bam Adebayo a été choisi en 14e positon, Jimmy Butler à la 30e, Jae Crowder à la 34e, Goran Dragic à la 45e et Duncan Robinson n’a lui même pas été drafté.

Mais ces joueurs-là n’ont peur de rien, à l’image de ce Tyler Herro qui prend ses responsabilités en fin de match. « Pour les tirs décisifs, le fait que mes coéquipiers aient confiance en moi me donne confiance, je ne ressens pas la pression. Je ne crois pas qu’il y en ait beaucoup de toute façon : au final on s’affronte au basket. C’est mon état d’esprit, ma mentalité. »

Il y a un peu de nervosité, confie quand même Jimmy Butler, mais Udonis Haslem, Andre Iguodala et Erik Spoelstra sont là pour rappeler qu’il faut juste jouer son jeu. « Les clés du Game 1 ? Arriver avec beaucoup de concentration et d’énergie, se fier au plan de jeu. Ils ont deux des meilleurs joueurs du monde » rappelle le rookie, LeBron James et Anthony Davis étant eux deux anciens « first picks ».

« On les respecte, on connaît leur talent, mais on on pense vraiment avoir de quoi gagner le Game 1, et c’est tout ce qui compte. On garde notre concentration sur le Game 1 et on prendra les matchs les uns après les autres. »