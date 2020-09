Jimmy Butler : « Je ne crois pas qu’on soit outsiders »

C’est un Jimmy Butler décontracté qui s’est présenté au premier point presse de ses premières Finals en carrière : l’ailier est carrément venu en chaussons ! Une preuve de plus, s’il en fallait une, que l’ailier se moque de ce que les gens pensent. Ou de leurs pronostics pour la finale. « Le Heat est une très bonne équipe. Je ne vais pas dire qu’on est meilleur que les autres, mais je ne crois pas non plus qu’on soit outsiders. »

« Personne n’avait misé sur nous ? Pas de problème. J’imagine que personne n’a misé sur nous pour la victoire non plus. Pas de problème. Mais on comprend ça, on l’accepte, au bout du compte on s’en fiche vraiment » rappelle-t-il. « On va juste aller se battre, jouer ensemble comme on l’a toujours fait, et je verrai où ça nous mène. Mais on le fera à notre manière, à la manière Miami Heat, et ça a marché pour nous toute la saison. »

Exactement comme il l’avait imaginé en arrivant à South Beach l’été dernier après deux expériences compliquées à Minnesota et Philadelphie. « Je savais ce que je voulais et ce dont j’avais besoin, et c’était ici. J’en avais entendu parler quand je suis parti rencontrer Coach Spo et Coach Pat. J’étais d’accord sur tout. Il y a vraiment un paquet de gens biens ici. Je ne dis pas que ce n’est pas le cas chez les Lakers, mais je bosse, les gars aussi, on se dit les choses, on est tous responsables et on avance. »

UD, Dre et Spo pour relativiser

Une formule qui fonctionne très bien, le mariage entre ce soldat ultime et la « Heat Cutlure » ayant fait des étincelles. Reste cette dernière marche énorme, que l’ailier n’a jamais approchée, pas plus que les jeunes stars qui l’entourent ou même l’expérimenté Goran Dragic. À l’inverse d’Andre Iguodala, Udonis Haslem et Erik Spoelstra, présents tour à tour en finale ces neuf dernières années. De quoi mieux aborder le Game 1 ce soir.

« Je ne sais pas, on verra comme le match se déroule, mais je pense qu’il y a beaucoup de nervosité pour beaucoup de gars, y compris moi » confesse Jimmy Butler. « C’est la première fois que j’arrive à ce stade, je veux juste m’assurer que tout le monde est à l’aise. On a joué d’une certaine manière cette année, je ne l’oublie pas. C’est le basket qui gagne, où je m’assure que tout le monde est impliqué. Je pense que ça fait partie de mon rôle dans l’équipe. On verra comment ça se passe, on trouvera des solutions, mais je suis sûr qu’avant le match, UD, Dre et Spo me diront à quoi m’attendre et comment rentrer dedans. »

Coup d’envoi des Finals à 03h00 la nuit prochaine.

[bowteam mia]