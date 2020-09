Lakers – Heat : avantage Los Angeles en saison régulière

Même si elles n’offrent pas toujours une vérité ni une lecture significative, et encore moins cette année après la suspension de la saison et avec des playoffs disputés dans une « bulle », il est toujours intéressant de revenir sur les rencontres en saison régulière des deux finalistes NBA.

Par chance, les Lakers et le Heat ont eu le temps, durant l’automne 2019, de disputer leur double affrontement. Ce sont les Californiens qui ont remporté les deux matches. Des parties qui ont été accrochées, surtout la seconde.

8 novembre 2019 à Los Angeles (95-80)

Pour cette septième victoire de suite, après la défaite inaugurale contre les Clippers, les Lakers ont été bousculés mais ont toujours trouvé les bonnes réponses. Leur défense a rapidement étouffé Miami, qui a respiré en utilisant une défense de « zone » pour ralentir les Californiens, très maladroits de loin.

Sauf qu’avec Anthony Davis, Los Angeles possède une arme parfaite pour casser une telle défense. Placé poste haut, autour de la ligne des lancers-francs, l’intérieur a été un relais idéal pour faire vivre la balle et avec son talent, il a puni le Heat. Avec LeBron James à la manœuvre, qui sera décisif dans le « money time », les Lakers ont réalisé parmi les plus beaux mouvements collectifs de leur saison.

Avec une grosse défense (88 % des shoots de Miami ont été contestés) et bonne adaptation face à la défense des Floridiens, Los Angeles avait réussi ce test en s’imposant avec autorité 95-80.

13 décembre 2019 à Miami (110-113)

La revanche arrive moins d’un mois plus tard, à Miami, où le Heat est alors invaincu depuis le début de la saison, après 11 succès. Fidèle à sa réputation et porté par son public, Miami prend les commandes en première mi-temps.

En seconde, LeBron James monte en température. Dunks, passes décisives, paniers primés, le « King » renverse le Heat. Los Angeles passe un 26-6 à des troupes d’Erik Spoelstra démunies pendant plusieurs minutes. Mais des 3-pts puis une réaction de Jimmy Butler vont permettre de revenir à l’entame du dernier quart-temps.

Les Lakers sont supérieurs dans le jeu mais ne parviennent pas à conclure.

Kendrick Nunn et Duncan Robinson allument ainsi de loin et Miami a une balle d’égalisation. Il reste quatre secondes à jouer, le ballon est dans les mains de Jimmy Butler, Miami a besoin d’un 3-pts. Mais le All-Star manque sa tentative et Los Angeles l’emporte après une superbe rencontre.