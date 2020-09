Dwight Howard pense pouvoir jouer jusqu’à ses 40 ans

C’est un peu l’heure de la rédemption pour Dwight Howard. Parti des Lakers en 2013 avec un statut de star après une seule saison aux côtés d’un Kobe Bryant qu’il trouvait trop exigeant, le pivot est revenu sur la pointe des pieds l’été dernier, pour évoluer avec LeBron James, mais cette fois comme un simple « role player ».

« C’est certain », dit-il à The Athletic lorsqu’on lui demande s’il avait le sentiment que la NBA le poussait dehors il y a un an. « Je crois que c’est la réalité. Je l’avais vu avec d’autres joueurs et je pouvais dire que c’est ce qui m’arrivait. Mais j’ai suivi le plan et je n’ai pas laissé le négatif m’affecter. Ça aurait été plus simple d’abandonner et de passer à autre chose. Mais j’ai mis de côté le bruit et je me suis focalisé sur la mission : le titre. »

À bientôt 35 ans, il semble ainsi revigoré par son deuxième passage aux Lakers.

« J’ai l’impression que j’ai encore davantage à donner, pour faire ce qui est nécessaire afin de gagner. Maintenant, il s’agit de comprendre ce qu’une équipe veut de moi. Si c’est d’être le gars qui apporte de l’énergie en sortie de banc. Si c’est d’être le gars qui encourage tout le monde sur le côté. Il faut que je reste cohérent dans mon travail et dans mon intensité chaque jour, que je reste focalisé sur mon objectif. Mon but est juste d’être un exemple, être un exemple de ce qu’il faut faire dans n’importe quelle situation pour essayer de l’emporter. C’est comme ça que je vis et c’est comme ça que j’essaie d’élever à mes enfants. En étant le bon exemple. »

Peu utilisé face aux Rockets mais très utile face aux Nuggets, Dwight Howard pourrait encore l’être lors des Finals face au Heat. Dans tous les cas, il estime avoir encore beaucoup à donner à la NBA.

« Physiquement, je pourrais jouer jusqu’à mes 40 ans si je le veux. Il suffit juste que quelqu’un me donne cette opportunité. Je sais prendre soin de mon corps. Je sais ce qui est nécessaire et ce qui ne l’est pas. Je comprends le jeu parce que j’ai connu différentes époques, et je peux l’enseigner aussi. J’ai encore beaucoup d’essence dans le réservoir. Je n’abandonne jamais mes coéquipiers, je n’abandonne jamais personnellement et je ne lâche jamais une franchise. Il y a eu pas mal de fois où je me suis dit : ‘Eh merde, j’en ai ras-le-bol de cette merde. Qu’on me mente, qu’on me dise que je suis ceci ou cela. Que je ne travaille pas, que je suis un mauvais coéquipier’. Toutes ces choses que je ne suis pas. Toutes ces choses que j’ai dû traverser, en m’accrochant à mon objectif. »