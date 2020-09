Après 11 ans d’attente, Dwight Howard retrouve aussi les Finals…

Si LeBron James n’a finalement attendu qu’un an avant de retrouver les Finals, ce fut beaucoup plus long pour Dwight Howard. Finaliste en 2009 avec le Magic, le pivot va y faire son grand retour… après 11 ans !

Bien sûr, c’est dans un rôle complètement différent de celui du King. Monstre physique lors de ses débuts en NBA, « D12 » était le coeur du Magic, avant de se perdre petit à petit, les pépins physiques et une incapacité à accepter un rôle différent le faisant changer constamment d’équipe (Rockets, Hawks, Hornets et Wizards en quatre ans).

À tel point que l’été dernier, plus personne ne semblait vouloir de lui.

Malgré une saison gâchée par les blessures, tout le monde savait pourtant quel impact il pouvait avoir en bonne santé, mais cela valait-il le coup s’il n’acceptait pas d’être un « role player » ?

« Quand sa mère est morte, mon fils m’a dit que c’était la pire année de sa vie, il m’a demandé pourquoi la vie était si dure. Je ne savais pas quoi répondre mais j’essaie juste de lui donner le bon exemple »

Les Lakers ont tenté le pari, d’abord avec un contrat « non garanti », et Dwight Howard a tenu sa promesse : il a laissé son ego de côté pour accepter les basses besognes, parfois bloqué sur le banc lorsque les duels (comme face aux Rockets) n’étaient pas favorables. Mais par contre très utile face à Nikola Jokic…

« Ça veut dire tellement de choses », explique-t-il sur ce retour en Finals. « Je m’étais promis que si j’avais une chance d’y revenir, je donnerais tout ce que j’avais. Je suis épuisé mais je suis heureux d’avoir cette opportunité. »

Surtout que les derniers mois ont été très difficiles pour Dwight Howard, qui a longtemps hésité à rejoindre la « bulle » suite au décès de la mère de son fils, David, ce dernier étant à ses côtés à Disney World.

« Je pense que ça signifiera beaucoup pour lui », explique-t-il sur ces moments partagés avec son fils de six ans. « Il n’oubliera jamais ce moment et moi non plus. Quand sa mère est morte, il m’a dit que c’était la pire année de sa vie, il m’a demandé pourquoi la vie était si dure. Je ne savais pas quoi répondre mais j’essaie juste de lui donner le bon exemple, sur et hors du terrain, chaque jour. Il me pousse à être le meilleur possible. Je suis content qu’on vive ça ensemble, malgré tout ce qui est déjà arrivé dans sa vie. Pour que ce moment soit spécial pour lui. »