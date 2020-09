Nikola Mirotic a-t-il fait ses adieux à la NBA ?

L’été dernier, Utah lui offrait 45 millions de dollars sur trois ans pour étirer le jeu autour de Rudy Gobert, mais Nikola Mirotic préférait rentrer en Europe, moyennant un gros contrat au FC Barcelone.

Celui-ci était de quatre ans (3+1) pour environ 3.9 à 5.2 millions d’euros par an. Cela fait donc entre 4.5 et 6 millions de dollars par an et c’est bien sûr le plus gros salaire européen, mais c’est moins que ce que lui proposait Salt Lake City, avec environ 15 millions de dollars annuels. Sauf que sur le Vieux Continent, les salaires sont nets d’impôt. Nikola Mirotic n’a donc pas laissé tant d’argent que ça en route pour quitter la NBA.

Surtout, il a quitté une ligue où il n’a jamais été à l’aise pour un gros club européen dont il est devenu le leader.

Sacré MVP en Espagne (20 points et 5.8 rebonds de moyenne), le Monténégrin de naissance se sent d’ailleurs tellement bien en Catalogne qu’il a décidé de prolonger son contrat jusqu’à la saison 2025 !

« Je suis très heureux et très reconnaissant pour cette opportunité », a expliqué l’intérieur. « Je suis heureux d’avoir prolongé mon contrat. 2025, c’est génial. Tant d’années à porter ce maillot et, espérons-le, à remporter d’autres succès. J’ai hâte de rendre cette confiance. Le club a confiance en moi depuis mon arrivée. Tout le monde sait qu’il n’est jamais facile de revenir des États-Unis, mais le club m’a tout donné. Ils ont voulu me faire venir ici, les fans ont été géniaux, l’énergie est énorme et j’ai souvent dit combien j’ai été surpris d’être si bien accueilli ».

Nikola Mirotic a donc prolongé jusqu’à ses 34 ans avec le FC Barcelone. Il ne faut jamais dire jamais mais, dans ces conditions, un retour en NBA s’annonce compliqué et il a peut-être simplement dit adieu à la Grande Ligue.