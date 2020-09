Il a plané sur la rencontre et dans la raquette, et sans surprise, Bam Adebayo occupe trois des cinq places du Top 5 de la nuit. Sa maîtrise du pick-and-roll est parfaite, et ses qualités athlétiques lui permettent d’aller chercher très haut, et très loin un alley oop.

Daniel Theis, sur un joli caviar de Kemba Walker, et Jae Crowder complètent le classement.