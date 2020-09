Pas de pression sur Kyle Kuzma, qui veut savourer l’instant présent

Toujours en quête d’un « match référence » depuis le début des playoffs, Kyle Kuzma a peut-être livré sa meilleure prestation lors du Game 5 face à Houston, synonyme de qualification pour la finale de conférence, signant 17 points, 4 rebonds, 2 passes décisives et 1 contre en 27 minutes.

Depuis un mois, date du début de la postseason, « Kuz » a eu du mal à enchaîner deux bons matchs de suite. La faute aux ajustements entre le premier tour face à Portland et le second face aux « Pocket Rockets » ? L’intéressé réfute cette thèse, ajoutant qu’il a un peu de mal avec le terme « small ball », lorsqu’il s’agit de son équipe.

« Ça n’a pas vraiment affecté ma confiance, » a-t-il répondu en visioconférence. « Quand j’entre sur le terrain, je fais mon job, peu importe que ce soit sur 15, 20 ou 30 minutes. Quand on fait appel à moi, je joue mon rôle et faisant tout mon possible pour aider l’équipe à gagner. Ça montre la profondeur de notre équipe et les possibilités qu’on a. On peut jouer « small ball », même si j’ai un peu du mal avec ça, parce que notre version du « small ball », ça reste quand même grand, avec Anthony Davis, 2m08, LeBron, 2m06, Markieff Morris, 2m04 ou moi. On est juste athlétiques, mobiles et avec un QI basket élevé ».

Denver, une opposition pour lui ?

Malgré son manque de régularité, Kyle Kuzma est loin de céder à la panique, conscient de la chance qu’il a de pouvoir être partie prenante d’une telle aventure après deux premières saisons en NBA sans playoffs.

« Peu d’entre nous ont l’opportunité d’aller aussi loin en playoffs, on ne peut rien prendre pour acquis, » a-t-il ajouté. « Et je ne parle pas seulement de cette équipe. Je me rappellerais toujours, lors de ma deuxième année dans la ligue, lorsque Tyson Chandler nous avait rappelé dans le vestiaire qu’il avait joué durant 18 ans dans la ligue mais une seule finale NBA. C’est quelque chose qui m’est toujours resté. Il faut savoir vivre le moment parce qu’on ne sait jamais quand on se retrouvera dans cette position à nouveau. Il faut saisir chaque opportunité, savourer le moment et jouer le coup à fond ».

Avec son talent, son profil, la confiance de ses coéquipiers et du staff, Kyle Kuzma sait qu’il ne peut pas se disperser. La série face à Denver pourrait le réhabiliter comme potentiel facteur X, comme ça avait été le cas lors du dernier match entre les deux équipes, le 11 août dernier, avec 25 points à 11/16 au tir dans la victoire des siens.

Ce qui est sûr, c’est que Frank Vogel aura besoin de tout le monde pour mettre à mal cette renversante équipe de Denver, qui a fait des « comebacks » victorieux sa spécialité.

« Ils ont un état d’esprit guerrier, ils ne lâchent jamais l’affaire et jouent toujours pour gagner, peu importe s’ils sont à -19, ce qui a été le cas dans les Game 5 et 6, et ils sont revenus pour l’emporter, donc ça montre pas mal les qualités de cœur qu’ils peuvent avoir, » a noté Kyle Kuzma. « Denver possède une super équipe de basket d’un point de vue global. Ils jouent bien ensemble, ils partagent le ballon, ils sont en mouvement, ça coupe et ils ont de super shooteurs, donc c’est vraiment une équipe complète (…). On va devoir se concentrer sur ce qu’on doit faire pour gagner, suivre le plan de jeu, bien shooter, et limiter nos erreurs au maximum. Si on arrive à faire ça, on aura le contrôle de notre destin ».