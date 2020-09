Et Bam ! Adebayo signe l’action défensive de ces playoffs

Même Magic Johnson n’en est pas revenu. Pour lui, il s’agissait tout simplement de la meilleure action défensive qu’il ait jamais vue en playoffs. Rien de moins. « Vous avez entendu ça ? Magic ? », s’exclame Bam Adebayo.

L’intérieur du Heat a joué au héros cette nuit, lors de ce Game 1 face aux Celtics. Il restait environ cinq secondes à jouer dans la prolongation quand Jayson Tatum est monté au dunk avec la ferme intention d’aller écraser le ballon dans le cercle. Et, par la même occasion, de ramener son équipe à la hauteur de Miami.

C’est là que Bam Adebayo est arrivé en deuxième rideau, en soutien d’un Jimmy Butler dépassé par l’ailier des Celtics. Poster dunk ? Ou contre de ces playoffs, voire plus si affinité ? Le joueur du Heat a choisi la deuxième option en signant, selon ses mots, sa plus grosse action en carrière.

« Ça pouvait être un poster dunk et beaucoup de gens n’auraient pas eu la volonté d’y aller, » remarque Erik Spoelstra. « Jayson Tatum est sorti de la rampe de lancement et (Bam) a réalisé une énorme action pour nous. Tatum avait un angle et il semblerait qu’il était ouvert jusqu’au cercle. Vous savez parfois, dans ce genre de contexte, tu dois juste faire quelque chose que tu ne peux pas vraiment expliquer. C’était le cas pour Bam ce soir. »

Digne de « The Block » ?

« J’étais ouvert, » confirme de son côté le Celtic. « Il a sorti une grande action, c’est tout. Je ne peux rien y faire. » Son dépit tranche logiquement avec l’enthousiasme affiché par les Floridiens. Jimmy Butler y voit lui une « action énorme. Je suis d’accord avec Magic, vraiment. Je pense que Bam a sauvé le match et s’est assuré qu’on l’emporte en mettant son corps en jeu. »

« Une défense digne d’un champion, » renchérit leur coéquipier Jae Crowder. « C’est du sacré travail, on regardera ça en arrière dans dix, quinze ans. C’était une action incroyable. » Peut-être pas au point de consacrer son geste comme l’a été « The Block » de LeBron James, un contre « clutch » signé dans le Game 7 d’une finale NBA historique entre Cavs et Warriors en 2016.

« Je devais faire quelque chose, » lâche le héros de la soirée. « C’est simplement que tu te retrouves sur cette grande scène (les playoffs), tu dois faire des actions décisives et j’ai fait une action décisive. C’est un super commentaire venant de Magic, on doit continuer à nous améliorer tout au long des playoffs. »