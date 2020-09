Les Bucks prêts à exploser leur masse salariale pour améliorer l’effectif

Trois heures. C’est le temps qu’aura duré le traditionnel entretien de fin d’année entre Giannis Antetokounmpo et la direction des Bucks. En l’occurrence, il s’agissait de Marc Lasry, l’un des co-propriétaires de la franchise. Avant que le MVP 2019 ne file en vacances, ESPN explique qu’ils ont discuté vendredi dernier de l’échec de cette saison avec une élimination en demi-finale de conférence, et bien sûr de l’avenir. Ensemble, ils ont évoqué les solutions pour améliorer l’équipe et lui permettre d’atteindre les Finals.

En parallèle, comme le « Greek Freak » sera free agent en 2021 s’il ne prolonge pas d’ici là, forcément les rumeurs vont aller bon train jusqu’à l’été prochain. Mais Lasry a assuré son joueur vedette qu’il était prêt à payer la « luxury tax » pour améliorer l’équipe, et donc le contenter.

Les deux parties ont prévu de se revoir à l’automne au retour de vacances d’Antetokounmpo. D’ici là, il aura peut-être reçu son trophée de MVP 2020…