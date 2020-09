Un pack Jordan x Converse très fashion pour Russell Westbrook

Ce sont deux chaussures qui ont débuté leur carrière sur les parquets, mais qui s’en sont depuis éloignées. Russell Westbrook, lui, joue toujours. Mais ses arrivées à la salle en ont fait un symbole de la mode façon NBA.

Et c’est pour rendre hommage à son style plus qu’à son jeu que Jordan a réuni les Air Jordan 16 et Converse All-Star. La première veut rappeler les blousons en cuir que le meneur des Rockets aime tant.

Sur la All-Star, le motif craquelé doit évoquer « le béton du basket de rue. » Le dessin sur les flancs de chaque chaussure doit d’ailleurs rappeler les filets en acier des terrains extérieurs. Le logo « Why Not ? » de Russell Westbrook est de son côté placé sur la languette des deux paires, qui seront disponible le 2 octobre.

