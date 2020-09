Rodney Hood se tient prêt pour la reprise

La saison 2020-2021 ne reprendra pas avant le 25 décembre, ce qui laisse encore trois bons mois à Rodney Hood pour se remettre. Depuis que son tendon d’Achille a lâché, le 6 décembre dernier face aux Lakers, le swingman des Blazers fait de son mieux pour être à nouveau sur pieds le plus rapidement possible.

De passage dans sa ville natale de Meridian (Mississippi) pour une œuvre caritative en faveur des lycéens du « Boys & Girls Club » (groupe d’aide aux devoirs), il s’est exprimé avec confiance sur son processus de rééducation. « Je me sens bien. J’en suis à neuf mois maintenant, et je serai prêt pour la saison prochaine. Je suis satisfait de mes progrès jusqu’à présent ».

Même si le chemin pour revenir d’une telle blessure n’est jamais évident, l’ancien joueur du Jazz et des Cavs s’est dit guidé par son envie de retrouver les parquets. Au point de faire passer la douleur au second plan.

« Ça a été la partie la plus facile pour moi, de ne pas y penser, a-t-il ajouté. C’est clair que ça va prendre du temps. Même quand je reviendrai, il me faudra du temps pour redevenir moi-même, mais le basket me manque. Le basket me manque trop, alors j’essaie de faire tout mon possible pour le retrouver ».