Kemba Walker pense au Game 7, pas à son Game 6 raté

On aime trouver un ou plusieurs « facteur X » dans les gros matchs de playoffs, ces joueurs qui sont au-dessus de leur niveau habituel. Dans l’époustouflant Game 6 entre Boston et Toronto, le titre revient à Norman Powell avec 23 points et des actions décisives dans le « money time » du « money time ».

À vrai dire, il aurait été plus facile de trouver ceux qui ont été bien en-dessous de leur niveau habituel, avec d’un coté Pascal Siakam, qui n’a pas réussi à redresser la barre et a terminé avec 12 points à 5/19 aux tirs, mais la victoire. De l’autre côté, Kemba Walker est passé complètement à côté de sa soirée avec 5 points à 2/12 en 52 minutes, une défense moyenne sur un Kyle Lowry de feu, et la défaite.

« Je n’ai jamais trouvé mon rythme en deuxième mi-temps » regrette-t-il. « J’ai eu de bonnes opportunités mais ce n’était tout simplement pas assez pour aider mes coéquipiers. Une mauvaise soirée en attaque pour moi. Une terrible soirée. » Surtout quand on connaît la pression qu’il se met pour faire briller le collectif.

« Cardiac Kemba » très attendu

Mais l’ancien Hornet sait qu’il faut vite rebondir avant le Game 7 et qu’il est de son devoir de remotiver ses troupes. « Pourquoi je ne le serais pas ? » répond-il quand on lui demande s’il est confiant pour la suite.

« On est des super joueurs, on est très compétitif. C’était un match très disputé, on aurait pu abandonner, mais on ne l’a pas fait. On a joué tout le match, y compris les deux prolongations. Je suis confiant, on a un super groupe de gars et on adore jouer au basket ensemble, on adore se rendre meilleurs les uns les autres. Je sais qu’on va répondre. On sera là et on jouera dur. »

« Cardiac Kemba » va vérifier le cœur de tous ses coéquipiers, comme lors du Game 5, pour faire vaciller celui des fans de Toronto. « C’est un groupe de durs, ils font de grosses actions, plantent de gros tirs. Ce sont les champions en titre. Ils donneront toujours le meilleur face à nous. Donc comme je l’ai dit : on doit juste être meilleur. »