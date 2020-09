Des absences inexpliquées et un blessé aux Rockets

Soirée très compliquée pour les Rockets puisqu’au-delà de la défaite, ils ont perdu deux joueurs, et pas n’importe qui : Danuel House Jr et Robert Covington. Pour le premier, c’est le plus grand des mystères puisque l’équipe n’a pas communiqué sur son absence. Tout juste sait-on que ce n’est pas lié au Covid-19.

« Il est absent pour des raisons personnelles et je ne sais pas s’il sera disponible pour le Game 4 » a répondu Mike D’Antoni. Rappelons que Danuel House Jr tourne à 11 points et 6 rebonds de moyenne depuis le début des playoffs et que Mike D’Antoni estime « qu’il est entrain d’éclore éclore comme l’un des meilleurs joueurs de cette ligue ».

Pour ne rien arranger, Houston a perdu Robert Covington au début du « money time », et ça semble grave. Au départ, c’est une lutte au rebond et Kyle Kuzma pousse le Rocket, qui se prend le coude d’Anthony Davis en plein visage. Le nez en sang, il rejoint les vestiaires, et il doit passer des examens pour savoir s’il y a eu de la casse.

On notera enfin que Tyson Chandler était aussi absent pour des « raisons personnelles ». Même s’il ne joue jamais, c’est toujours un remplaçant de moins pour Mike D’Antoni, obligé d’en demander plus aux autres, et on a bien vu dans le quatrième quart-temps que ses joueurs étaient épuisés.