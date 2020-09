La collaboration Fragment épure la Air Jordan 3

C’est une collaboration incomplète que Jordan Brand et Fragment ont présenté il y a quelques jours. La marque d’Hiroshi Fujiwara va aussi proposer sa propre version de la Air Jordan 35. Mais comme ce modèle n’a pas encore été présenté, sa version Fragment restera dans les cartons jusqu’au 28 octobre.

En attendant, le 17 septembre, une belle Air Jordan 3, réinterprétée de manière très simple en noir et blanc, sera disponible. Elle sera accompagnée d’une collection textile qui joue à fond la carte de la nostalgie des années 80 et 90. Nylon et grandes photos sont au menu.

La Jordan Cadence, une chaussure plus orientée vers le lifestyle, sera proposée en gris pour compléter la collection.

