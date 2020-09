Après une saison extra-ordinaire, Rudy Gobert est fier de son Jazz

Les « montagnes russes » ou « roller coaster » en anglais. C’est sans doute la métaphore la plus appropriée pour la saison du Jazz en général, mais aussi de Rudy Gobert en particulier.

Le Français est passé par toutes les émotions cette saison avec une sélection au All-Star Game, une contamination au Covid-19 qui provoque l’arrêt de la saison, une embrouille avec Donovan Mitchell, la perte de son titre de meilleur défenseur, une formidable deuxième mi-temps dans le Game 7, et finalement une élimination sur un dernier tir de Mike Conley qui rebondit sur le cercle…

« Je suis vraiment fier de la manière avec laquelle on a géré tout ce qui s’est passé dans notre équipe, à la fois collectivement comme équipe, et individuellement sur le plan humain » lance le pivot français au Salt Lake Tribune après la défaite face aux Nuggets. « Je parle surtout de Donovan et moi-même. Être capable de revenir, de jouer comme on l’a fait, et même si on échoue de peu, je pense que c’est très encourageant pour la suite. Il y a quelques mois, je n’étais sans doute pas dans le bon état mental pour jouer, mais on a trouvé des solutions. Le fait d’avoir le soutien de mes coéquipiers ces derniers mois, surtout depuis qu’on est dans la bulle, m’a vraiment fait du bien, et j’ai vraiment essayé de tout donner pour cette équipe. »

Même fierté chez Quin Snyder. « C’est l’une des défaites les plus difficiles à avaler de ma carrière » reconnaît d’abord le coach du Jazz. « De Oklahoma City jusqu’ici à Orlando, voir ce groupe se reprendre, et voir cette compétitivité et cet altruisme… J’aurais aimé qu’on continue de jouer… C’est ce qui fait le plus mal… »

« J’irai à la guerre avec chacun des gars de ce vestiaire »

Comme l’expliquait Donovan Mitchell, ce match est le symbole de la saison du Jazz et de son caractère. « Je suis incroyablement fier de notre manière de jouer » poursuit Quin Snyder. « On était sous l’eau en première mi-temps, et notre groupe s’est accroché, il a continué à se battre, et pour moi, ça compte plus que tout dans ce match. »

En clair, pas question de changer quoi que ce soit. Ce Jazz là a le potentiel pour faire mieux, d’autant qu’il a dû jouer sans Bojan Bogdanovic, qui tournait à 20 points de moyenne.

« On échoue de peu, mais je n’ai aucun doute sur le fait qu’on va gagner un titre » assure Rudy Gobert. « Cela fait peut-être mal sur le moment, mais je vous garantis qu’on va tous revenir et qu’on fera mieux. Je vais revenir plus fort, et on fera tout notre possible pour être une meilleure équipe l’an prochain. »

Même motivation chez Donovan Mitchell : « J’irai à la guerre avec chacun des gars de ce vestiaire, ou n’importe quel entraîneur. On continue de créer notre cohésion. Il y a trois mois, on était considéré comme une équipe « irrécupérable », et je crois que personne, hormis nous, n’imaginait qu’on puisse en arriver là. On a bossé, et tout le monde, des rookies aux coaches, était déterminé à en faire plus. Je ne veux pas mettre tout sur Bojan, mais lorsqu’il reviendra, ce sera une arme de plus. »