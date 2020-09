Les ajustements défensifs gagnants des Nuggets

Le dénouement heureux des deux derniers matchs a permis à Michael Malone de rendre hommage à ses joueurs, notamment pour leur travail en défense.

« Je sais que tout le monde parle de Jamal Murray, de ses matchs. Mais nous avons gagné le 5e match grâce à notre défense en deuxième mi-temps, a souligné le coach des Nuggets. Nous avons gagné le 6e match grâce à notre défense après le premier quart-temps. Au premier quart-temps, ils ont marqué 36 points, ils ont shooté les yeux fermés. Je crois que sur les trois quart-temps suivants, ils ont shooté à 37%. »

Michael Porter Jr. et ses 12 rebonds

Les performances répétées de Jamal Murray, qui vient d’enchaîner 142 points en trois matchs, méritaient d’être appréciées à leur juste valeur. Mais les efforts défensifs signent également le retour d’un autre état d’esprit, symbolisé par le come-back payant de Gary Harris ou encore les 12 rebonds arrachés par Michael Porter Jr., soit un de plus que Rudy Gobert en 14 minutes de moins passées sur le parquet !

Le rookie s’était distingué dans la « bulle » par son shoot de loin avec une certaine fiabilité, culminant à 50% de réussite derrière l’arc sur les cinq premiers matchs de la série. Même si son adresse n’était pas au rendez-vous dans le Game 6, à 0/5, le jeune ailier a reçu les félicitations de son coach.

« Je lui ai dit après le match que j’étais fier de lui, parce qu’il ne s’est pas cantonné dans un rôle de spécialiste, un gars qui ne peut avoir un impact sur le jeu que d’une seule façon », a-t-il résumé.

Freiner Mike Conley et Jordan Clarkson

Si Donovan Mitchell est toujours chaud, Mike Malone peut aussi se féliciter de la façon dont il a réussi à limiter l’impact de Mike Conley et Jordan Clarkson, notamment grâce à l’apport de Torrey Craig et donc de Gary Harris, qui a apporté sa pierre à l’édifice pour son premier match de retour.

« On savait les forces que présentaient Donovan Mitchell, Mike Conley et Jordan Clarkson sur pick-and-roll et sur un-contre-un. Et j’ai trouvé que la défense de Torrey Craig sur Mike Conley et celle de Gary Harris sur Jordan Clarkson ont été formidables », a ajouté coach Malone.

Inarrêtable sur les Game 3 et 4, Mike Conley est ainsi passé de 69% de réussite à 3 points (à 11/16 !) à un plus raisonnable 48% sur les deux matchs suivants (de 26.5 à 19 points par match), pour deux défaites pour le Jazz. Jordan Clarkson a quant à lui fait office de facteur X sur les Game 2, 3 et 4 en tournant à plus de 20 points en moyenne à 51.2% de réussite au tir. Or, sur les deux derniers matchs, l’ancien arrière des Lakers culmine à un petit 11/29 au tir, soit 39% de réussite.

Gary Harris, la rotation qui change tout

Touché à la hanche depuis le début de la campagne des Nuggets dans la « bulle », Gary Harris est donc revenu à point nommé, livrant 21 minutes qui ont fait le plus grand bien à Denver en défense comme l’ont confirmé les statistiques des Nuggets lorsqu’il était sur le terrain et en dehors.

« Je ne m’attendais pas à quelque chose de fou en attaque (4 points à 1/4). Il n’avait pas joué depuis le 11 mars, a ajouté Malone. Mais Gary a cette capacité à défendre… ça lui tient à coeur. Il est capable de se poser sur ses cuisses et de défendre, de bien bouger ses pieds. Il est fort. Il est physique. Je pense que le plus important, c’est que Gary a la volonté d’être un très bon joueur défensif. Il faut le vouloir, avoir cette fierté. Et c’est ce que Gary a. »

Le momentum a changé de camp, mais les démonstrations livrées par Utah en début de série ne sont pas si lointaines. Voilà qui promet une dernière opposition de haut niveau ce soir à partir de 2h30. Tout comme Donovan Mitchell pour le Jazz, Jamal Murray aura encore besoin du travail de sape de ses lieutenants s’il veut voir la demi-finale de conférence.