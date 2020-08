Le MVP de la nuit : Jamal Murray avec les plus grands !

Il y a quelques jours, on découvrait que Donovan Mitchell avait rejoint Allen Iverson et Michael Jordan dans le cercle très fermé des joueurs ayant atteint par deux fois le total de 50 points dans une même série de playoffs. Eh bien, ce cercle s’agrandit puisque Jamal Murray a aussi planté 50 points cette nuit pour permettre aux Nuggets de s’imposer 119-107 et d’arracher cette 7e manche.

Mais le meneur des Nuggets rejoint d’autres « cercles » puisqu’il est le premier joueur, depuis Michael Jordan en 1993, à réussir trois matches de suite à 40 points et plus. Il est tout simplement le premier joueur à réussir plusieurs matches avec au moins 50 points, 5 rebonds et 5 passes. Rappelons enfin, que dans l’histoire, de la NBA, ils ne sont que six à avoir dépassé plusieurs fois les 50 points en playoffs : Michael Jordan, Allen Iverson, Donovan Mitchell, Wilt Chamberlain, Jerry West et donc Murray.

« Il joue de manière incroyable » s’enflamme Nikola Jokic. « Ce n’est pas seulement dans le domaine des points, c’est aussi aussi son énergie, son leadership. Il joue vraiment à un niveau élevé, simplement au niveau de superstar. »

Pour repousser le Jazz, Murray termine donc avec 50 points, 6 passes et 5 rebonds. Le tout avec un superbe 17 sur 24 aux tirs, dont un 9 sur 12 à 3-points ! « Dans le dernier match, il avait attaqué le cercle et on avait décidé de le maintenir au loin. Outre le fait de le prendre à deux, on a contesté tous ses tirs, mais il les a mis » explique Quin Snyder.

Ils croient en moi et je crois en eux

On conseille évidemment de voir ou revoir le 4e quart-temps avec un nouveau duel à distance entre Mitchell et Murray. Le premier plante 17 points, mais le second fait mieux avec 21 unités ! » Les gens voulaient que je sois régulier » rappelle Murray, qui tourne à 34 points dans la série avec un superbe 57% à 3-points. « Je ne vais pas mentir, ce n’est pas facile. C’est pour ça que les plus grands joueurs sont si bons, c’est parce qu’ils ne le font pas qu’un soir. Ils le font tous les soirs. Ils se donnent à fond tous les soirs. Ils apportent leur détermination à gagner tous les soirs, et ils poussent leurs équipes à se donner encore plus à fond. »

A Denver, Murray a donc pris les clés du camion, et Nikola Jokic est devenu passager. « Ils croient en moi, et je crois en eux. Ils ont confiance en moi, et je ne veux pas les laisser tomber et on veut devenir la 12e équipe à se qualifier après avoir été menée 3-1 dans une série« .

Si l’on compte l’année dernière, les Nuggets vont disputer un 3e Game 7 d’affilée ! Ils avaient gagné celui contre les Spurs, mais perdu contre les Blazers. Face au Jazz, la réponse sera mardi soir.