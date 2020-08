Donovan Mitchell honoré d’être dans un club très fermé avec Allen Iverson et Michael Jordan

Si Luka Doncic n’avait pas crevé l’écran et terrassé les Clippers au buzzer, Donovan Mitchell serait le héros de la soirée. Auteur de 51 points pour faire tomber les Nuggets, l’arrière du Jazz n’est que le 3e joueur à réussir deux matches à 50 points et plus dans la même série. Les deux autres ? Michael Jordan et Allen Iverson.

« Franchement, je n’ai encore rien accompli. On a juste gagné le Game 4. 50 points, c’est 50 points, mais on cherche à finir la série » explique-t-il après son exploit. « Je suis honoré d’être dans la même catégorie. Mais c’est un premier tour. Les deux gars que vous citez sont allés jusqu’en finale NBA. Michael Jordan est évidemment le plus grand joueur de tous les temps. J’ai encore beaucoup de travail pour rattraper ces joueurs. Je suis très humble et très reconnaissant, mais il reste encore un match à gagner. Je n’ai que ça en tête. »

« Inscrire 50 points, c’est bien, mais je suis encore plus heureux d’avoir fait 7 passes »

Déjà auteur de 57 points la semaine dernière, soit la 3e marque de l’histoire en playoffs, Donovan Mitchell a été éblouissant dans le money time dans un duel historique face à Jamal Murray, auteur de 50 points. On retiendra ses 11 points de suite, et ce 3-points devant Paul Millsap, qui l’avait contré sur la possession précédente.

« Ce tir est simplement le symbole, pas uniquement pour moi, de ce qu’on veut faire collectivement » poursuit Donovan Mitchell dans le Deseret News. « On s’est donné à fond pour en arriver là. Mais le boulot n’est pas terminé. On ne peut pas se satisfaire de ça. Ils vont revenir avec encore davantage les crocs. On doit rester déterminés et faire ce qu’on a à faire. »

Critiqué après une saison sophomore moyenne, Donvoan Mitchell avait à coeur de prouver qu’il pouvait élever son niveau de jeu pendant les playoffs, mais aussi de prouver qu’il pouvait se comporter en leader.

« J’adore entendre des choses négatives sur moi. On a dit que j’étais inefficace, égoïste. Je suis fier d’être un joueur collectif, et d’être un créateur. Je l’ai déjà dit des milliers de fois, et je vais continuer de le faire. Inscrire 50 points, c’est bien, mais je suis encore plus heureux d’avoir fait 7 passes. »