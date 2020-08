Gary Harris de retour pour le Game 6 face au Jazz

On ne l’attendait plus mais Gary Harris compte effectuer son retour dans le cinq majeur des Nuggets pour le Game 6 de la série face au Jazz ! C’est ce soir, à suivre à partir de 02h30 du matin, en direct sur beIN Sports 1.

Blessé à la hanche, l’arrière n’a toujours pas joué dans la « bulle », et on ne l’a même plus vu sur un terrain depuis le 11 mars dernier. Même s’il faudra attendre de voir dans quelle forme il est, son retour est important pour Denver, en particulier sur le plan défensif, Mike Malone ayant du mal à trouver des solutions face à Donovan Mitchell.

Mais est-ce que ça permettra de faire basculer la série, alors que le Jazz (3-2) a deux occasions de la boucler ?