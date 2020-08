Jordan Brand continue dans l’hybride en donnant une nouvelle vie à la « Air Jordan Reign ». Après la « Air Jordan Reign White Volt », le modèle de la « Reign » a été doté d’un nouveau coloris plus sombre, gris-cendré, pas encore disponible sur le territoire américain. La bonne nouvelle, c’est que celui sera désormais en vente dans le reste du monde à partir du 31 août.

Le modèle garde les inspirations de la « Air Jordan 13 », comme la tige sur le haut de la basket et les détails en maille sur le bout du pied, et de la « Nike Air VaporMax » à la semelle transparente, avec donc une teinte de gris-cendré et une bordure argentée venant orner le « logo holographique », quant à lui enrobé de blanc.

Rendez hommage à l’héritage de Kobe Bryant avec la Nike Kobe V Protro dans un coloris inspiré de l’équipe avec laquelle il s’est illustré et a marqué l’histoire du basketball : Les Los Angeles Lakers.