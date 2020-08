Russell Westbrook, l’aboyeur du banc

C’est l’un des grands absents de ce premier tour des playoffs, mais à défaut de noircir la feuille de stats, Russell Westbrook braille dans les oreilles de ses coéquipiers. Scotché sur sa chaise pendant les matches des Rockets, le MVP 2017 est aussi intense que sur le terrain. « Comment Russ se comporte ? Vous voulez une réponse honnête » demande Jeff Green. « Il est énervant. Vraiment énervant. Avec Russ, il n’y a pas de tromperie sur la marchandise. Même s’il ne joue pas, il fait ressentir sa présence par son souci du détail, et sa concentration et son comportement sont identiques. C’est du Russ 24 heures sur 24, et 7 jours sur 7. J’adore ça. »

Russell Westbrook encourage ses coéquipiers, s’en prend aux arbitres, discute avec les assistants et Mike D’Antoni… « Ke pense qu’on n’a pas le choix d’impliquer ou pas Russell. Quand il veut s’impliquer, il s’implique » réagit Austin Rivers dans USA Today. « Ça prouve le type de joueur qu’il est, et le type de coéquipier. À la place de Russell, beaucoup de joueurs qui ne jouent pas ne seraient pas aussi présents. »

Mike D’Antoni apprécie cette attitude, d’autant que son meneur de jeu se fait aussi entendre dans les séances vidéo. À l’instar d’un Rajon Rondo aux Lakers, il donne son avis, qu’il s’agisse de mettre en avant une action, ou à l’inverse d’apporter une critique.

« La personnalité de Russell compte pour une part importante de l’équipe, même s’il est blessé » poursuit le coach de Houston. « Il fait ce qu’il a à faire pour parler aux joueurs, s’impliquer et nous soutenir. »

Reste à savoir quand il pourra quitter sa chaise pour retrouver les terrains… « Il peut quasiment jouer » révèle Austin Rivers. « Il fait les entraînements normalement, sauf qu’il ne les fait pas à fond. Mais il bouge, il shoote… Je pense juste qu’il récupère au maximum. »