Russell Westbrook va manquer le début des playoffs face au Thunder !

Depuis mercredi soir, on sait que le Thunder va retrouver Russell Westbrook, et ce sera pour le premier tour des playoffs. Cette série Houston – OKC est aussi excitante qu’équilibrée, et malheureusement pour les Rockets, le MVP 2018 ne sera pas rétabli lundi ou mardi pour le début de la série.

Selon le Houston Chronicle, Westbrook manquera, au minimum, le début de la série, et sa date de retour sera évaluée en fonction de sa réaction aux soins. Rappelons qu’une IRM a révélé une lésion au quadriceps droit, et comme les équipes jouent tous les deux jours, le Chronicle rapporte que Westbrook loupera quelques matches. Si ce n’est plus…