Le MVP de la nuit : Nikola Vucevic a écoeuré les Bucks

Comme les Lakers, les Bucks sont en manque de certitudes, et le Magic n’a pas raté l’occasion de les punir dès le premier match. Pourtant privés de plusieurs éléments dont Aaron Gordon, leur ailier fort titulaire, les troupes de Steve Clifford ont déroulé leur plan de jeu de la première à la dernière minute face à une équipe de Milwaukee de plus en plus nerveuse. Au coeur de leur système, le pick-and-roll avec Nikola Vucevic.

Le pivot monténégrin s’est promené face à la défense bien naïve de Milwaukee. Pour lui, plusieurs variations : le pick-and-roll classique pour finir près du cercle, le pick-and-pop classique pour planter à 3-points, le pick-and-pop suivi d’un dribble pour s’ouvrir le chemin du cercle ou servir un shooteur.

Sans oublier le jeu au poste bas où sa technique des deux mains a fait la différence dans le troisième quart-temps. Brook Lopez n’a jamais réussi à trouver la parade.

« On se fiche de ce que les gens disent sur nous. On est concentrés sur nous-mêmes, et on a fait un super match des deux côtés du terrain » explique Nikola Vucevic. « Surtout face à une équipe comme Milwaukee, il faut être certain de connaître leurs systèmes et être prêts à tout. Ce soir, nous étions clairement au sommet dans ce domaine. On a fait du bon boulot dans l’exécution de notre plan de jeu. »

Auteur de 35 points à 14 sur 25 aux tirs avec cinq tirs primés, mais aussi de 14 rebonds et 4 passes, Nikola Vucevic a aussi bien défendu en aidant sur les pénétrations de Giannis Antetokounmpo. « Évidemment, notre principal objectif était de compliquer les choses pour Giannis, et de protéger la raquette » poursuit le pivot du Magic. « On l’a fait en équipe, et Gary Clark a fait du super boulot pour lui résister, et on a été capables de l’aider. »

Pour Orlando, il s’agit désormais de confirmer. L’an passé, le Magic avait surpris Toronto lors du 1er match avant de perdre les quatre matches suivants. Cette fois, les partenaires d’Evan Fournier sont prévenus : « On décroche une énorme victoire, mais ce n’est qu’un match. On doit passer à autre chose » prévient Nikola Vucevic.