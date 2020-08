La NCAA décidera en septembre si elle reporte le début de sa prochaine saison

Pour l’instant, la reprise de la prochaine saison NCAA est toujours programmée pour le 10 novembre, les équipes ayant le droit de commencer à s’entraîner 42 jours avant leur première rencontre.

Ça, c’est la théorie car, en pratique, il y a très peu de chances que ce calendrier soit en effet respecté.

L’Ivy League (Yale, Harvard, Princeton, Penn, Brown, Dartmouth, Cornell et Columbia) a ainsi montré la voie en mettant en pause tous ses sports jusqu’au 1er janvier 2021, au mieux. La semaine dernière, c’est la Pac-12 (Arizona, Arizona State, California, Colorado, Oregon, Oregon State, Stanford, UCLA, USC, Utah, Washington et Washington State) qui a fait de même, rendant le calendrier officiel quasiment caduc.

« Dans les prochaines semaines, les comités en charge du basket masculin et féminin de la Division I en NCAA se joindront à moi afin de faire des recommandations à soumettre à l’examen du bureau directeur de la Division I de la NCAA, quant au début de la saison de basket universitaire », a ainsi expliqué Dan Gavitt, vice-président de la division basket. « D’ici mi-septembre, nous fournirons des directives pour savoir si la saison et les entraînements commencent à temps ou si un retard de courte durée est nécessaire en raison de la pandémie actuelle. »

Comme la NBA, la NCAA est tiraillée entre la santé de ses étudiants/athlètes et les pertes financières. L’annulation des dernières « March Madness », chez les hommes et chez les femmes, a ainsi coûté 375 millions de dollars.

C’est autant d’argent qui n’est plus redistribué vers les universités ensuite, et c’est pour ça qu’il est peu probable que la NCAA annule à nouveau totalement ses tournois de fin de saison. À partir de janvier, les universités pourraient ainsi se contenter de rencontres avec les facs de leurs conférences respectives, avant de se retrouver dans une « bulle » à partir de mars et d’avril, pour une « March Madness » à huis clos.