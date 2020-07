NCAA : l’Ivy League met tous ses sports en pause jusqu’en 2021

L’Ivy League, qui réunit quelques-unes des plus prestigieuses universités de la côte Est des Etats-Unis (Yale, Harvard, Princeton, Penn, Brown, Dartmouth, Cornell et Columbia), avait été la première à annuler ses compétitions pour faire face au Covid-19. Moquée dans un premier temps, elle avait en fait donné l’exemple.

Est-ce que l’histoire se répètera ? En tout cas, l’Ivy League a annoncé qu’aucun sport ne recommencera sur ses campus en 2020, que ce soit les sports d’été comme le football américain ou ceux qui démarrent à l’automne, comme le basket ou le hockey sur glace. La reprise ne sera possible qu’au 1er janvier 2021, au minimum…

« Face aux préoccupations persistantes en matière de santé et de sécurité dues à la pandémie mondiale de Covid-19, le Conseil des présidents de l’Ivy League a mis en place des plans pour l’activité sportive interuniversitaire au prochain semestre d’automne. La sécurité et le bien-être des étudiants étant leur priorité absolue, les établissements de l’Ivy League mettent en place des mesures à l’échelle du campus, notamment des restrictions sur les déplacements des étudiants et du personnel, des exigences en matière de distance sociale, des limites sur les rassemblements de groupes et des règlements pour les visiteurs du campus. »

Des universités commencent à supprimer des départements sportifs

« Les pratiques sportives devant fonctionner conformément aux politiques du campus, il ne sera pas possible pour les équipes de l’Ivy League de participer à des compétitions sportives interuniversitaires avant la fin du semestre d’automne. Les entraînements et d’autres possibilités de pratique sportive pour les étudiants-athlètes inscrits seront autorisés, à condition qu’ils soient structurés conformément aux procédures de chaque établissement et aux règlements d’État applicables » explique ainsi le communiqué commun publié par les universités.

En clair, les basketteurs de Yale, Harvard, Princeton, Penn, Brown, Dartmouth, Cornell et Columbia ne pourront pas participer à des rencontres NCAA en 2020. Reste à voir si d’autres conférences prendront des mesures identiques, voire si le championnat universitaire fera de même et décidera de repousser sa reprise.

Dans tous les cas, et alors que de nombreuses universités annoncent des restrictions budgétaires, en supprimant carrément certains départements sportifs, il y aura des choix à faire puisqu’il ne se sera pas possible d’organiser toutes les compétitions sportives au printemps et à l’été 2021.