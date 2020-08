MVP de la saison régulière : Steve Nash vote pour Giannis Antetokounmpo

Giannis Antetokounmpo, LeBron James et James Harden. C’est le trio de finalistes pour le trophée de MVP de la saison 2019-2020. On sait donc que le vainqueur de cette saison ne sera pas inédit puisque l’ailier des Lakers a déjà gagné quatre fois ce trophée (2009, 2010, 2012, 2013) et les deux autres ont inscrit leur nom au palmarès en 2018 pour le Rocket et 2019 pour la star des Bucks.



Entre les trois, Steve Nash, double vainqueur du trophée de MVP en 2005 et 2006, a fait son choix.

« Je pense que c’est compliqué de ne pas choisir Giannis », répond l’ancien meneur des Suns à l’AZ Central. « Il l’a gagné la saison passée et il a encore élevé son niveau de jeu cette saison. Il est également probablement le meilleur défenseur de la ligue, en plus de son poids offensif. Il est une sorte de point-center, tellement polyvalent. C’est difficile de faire l’impasse sur lui, même si les deux autres n’ont pas démérité. »

Le Canadien est également revenu sur les deux autres finalistes justement, à commencer par LeBron James qu’il a dominé en 2005-2006 (l’ailier avait terminé deuxième des votes) pour remporter sa seconde statuette.

« Il continue son parcours d’excellence depuis plusieurs années. Il ne peut plus avoir l’impact d’antan en défense, donc il choisit ses moments pour être prêt mentalement, physiquement, émotionnellement pour les playoffs. Il est tellement intelligent et doué, avec un feeling pour le jeu. Il rend ses coéquipiers meilleurs et il a réalisé une incroyable saison à ce stade de sa carrière. Il est clairement l’un des plus grands joueurs de tous les temps. »

Quant à James Harden, Steve Nash souligne qu’il est « impossible de défendre sur lui » et le respecte « en tant qu’attaquant et ancien MVP », mais il semble douter que le barbu a le même impact sur les résultats des Rockets que Giannis Antetokounmpo sur ceux des Bucks cette saison. C’est pourquoi il confirme sa voix pour la superstar des Bucks.