Pas beaucoup d’intérêt ce soir puisqu’on connaît les affiches des playoffs et que l’objectif commun sera simplement de se dégourdir les jambes.

Toutefois, on suivra peut-être un peu plus la rencontre entre le Heat et les Pacers puisqu’il y a une petite rivalité naissante, et surtout les deux équipes se retrouveront au premier tour.