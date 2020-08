Pour la première fois depuis sa création en 1939, la NCAA n’aura pas couronné de champion universitaire de basket en 2020. Alors même que la NBA et la WNBA ont repoussé la suite de leur saison, désormais disputée en plein été dans une « bulle ».



Comme ce système fonctionne très bien jusqu’à maintenant (aucun cas de Covid-19 dans les deux « bulles » des ligues professionnelles), il peut servir de modèle. Le président de la NCAA, Mark Emmert, l’a confirmé en évoquant le tournoi final de 2021. Même si, en terme de logistique, un tournoi NCAA, ce n’est pas une ligue fermée.

« Faire ça avec 64 équipes, c’est dur », commence-t-il pour ESPN. « 32, c’est peut-être un chiffre plus raisonnable. 16, c’est certainement faisable. Il faut trouver la bonne logistique. Il y a des moyens pour que cela fonctionne mais c’est coûteux et il ne faut pas mettre les athlètes en danger. Les problèmes existent mais ils ne sont pas insurmontables. »

Les dirigeants de la NCAA réfléchissent à cette question des « bulles » dans plusieurs endroits depuis quelques temps déjà. En attendant, Mark Emmert a annoncé ce jeudi qu’il n’y aurait aucun match NCAA cet automne. Tout en gardant à l’esprit que le titre pourrait se jouer au printemps 2021, comme d’habitude.

« On va essayer de conserver notre calendrier. On en parle avec nos médias partenaires. On aimerait maintenir nos dates habituelles. Je suis assez optimiste vu les quantités d’énergie et d’argent qui sont mises sur la question des tests dans le secteur privé comme public. Dans quelques mois, on aura des tests bien plus fiables et moins chers. Espérons alors qu’à l’entrée de l’hiver, on aura beaucoup de tests et qu’on pourra les faire quotidiennement. »