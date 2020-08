Reebok : la première signature d’Allen Iverson fête ses 25 ans

Il paraît que cela porte malheur de célébrer son anniversaire en avance. Apparemment, cela n’inquiète pas Reebok, qui vient d’annoncer le retour de la Question dans sa version originale, quelques mois avant son 25e anniversaire.

Le détail qui fait la différence sur cette réédition, c’est l’empiècement rouge en daim à l’avant du pied. C’est dans cette matière que l’empiècement était fabriqué sur les 5 000 premières paires à l’époque de la sortie. Mais la couleur bavait trop, et un cuir plus lisse avait été utilisé par la suite. Apparemment, le problème a été réglé.

Cette version originale sera disponible le 21 août, avec un tarif américain annoncé à 140 dollars.

Mais il y a déjà des choses à se mettre sous la dent en attendant, avec un très joli livre retraçant l’histoire de la chaussure et son influence sur la culture populaire déjà mis en ligne par Reebok.

75 exemplaires de l’édition papier de ce livre sont à gagner dans un tirage au sort, mais ce dernier est malheureusement réservé aux résidents américains.

via Sneakernews

