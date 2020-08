[Programme de la soirée] Suspense total dans la conférence Ouest

C’est la soirée de rêve pour tout fan de NBA : une journée de saison régulière avec quatre matches à enjeu pour la qualification en playoffs. En l’occurrence, il s’agit de la qualification pour le barrage (play-in) de la conférence Ouest avec quatre équipes sur la ligne de départ : Phoenix, Portland, Memphis et San Antonio.

Les Blazers et les Grizzlies ont leurs destins entre les mains : s’ils gagnent, ils se retrouveront samedi pour le play-in. Si les Nets et/ou les Bucks les dominent, il faudra sortir la calculette en fonction des résultats des Spurs et des Suns, qui affrontent le Jazz et les Mavericks.

On rappelle donc les enjeux et les scénarios possibles.

Les Blazers seront…

8e si : ils gagnent OU que les trois autres perdent.

9e si : ils perdent ET que deux des trois autres perdent.

Éliminés si : ils perdent ET que deux des autres gagnent.

Portland – Brooklyn à 3h00 (sur BeIN Sports 1)

Les Grizzlies seront…

8e si : ils gagnent ET que les Blazers perdent.

9e si : ils gagnent ET que les Blazers gagnent OU s’ils perdent mais San Antonio et Phoenix perdent aussi.

Éliminés si : ils perdent ET que San Antonio ou Phoenix gagne.

Memphis – Milwaukee à 22h

Les Suns seront…

8e si : ils gagnent ET que Portland et Memphis perdent.

9e si : ils gagnent ET que Portland ou Memphis perd.

Éliminés si : ils perdent.

Phoenix – Dallas à 22h (sur BeIN Sports 1)

Les Spurs seront…

8e si : ils gagnent et que les trois autres perdent.

9e si : ils gagnent et que deux des trois autres perdent.

Éliminés si : ils perdent.

San Antonio – Utah à 00h30