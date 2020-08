Timothé Luwawu-Cabarrot régale face au Magic

Assurés de finir 7e et 8e de la conférence Est, Brooklyn et Orlando avaient envoyé leurs équipes B au front, et ce sont les Nets qui s’imposent 108-96, confirmant leur très bonne forme actuelle. Si le Magic avait pris un meilleur départ, c’était sans compter sur l’activité de Timothé Luwawu-Cabarrot. Le Français est carrément le go-to-guy des Nets, et il inscrit 12 des 16 premiers points de son équipe pour garder le contact (16-17).

Dzanan Musa prend le relais à 3-points, et les Nets prennent les commandes à la faveur d’un 16-0 ! Brooklyn mène 29-17, et le Magic, limité, va déjà lâcher prise. En deuxième quart-temps, l’écart flirte plusieurs fois avec les 20 points, et c’est Jeremiah Martin et Donta Hall qui prennent le relais pour atteindre la mi-temps avec 17 points d’avance (60-43). De ce quart-temps, on retiendra le contre monstrueux de Donta Hall sur Wes Iwundu.

La suite est sans grand intérêt, et les Nets se contentent de gérer leur avance. On aura apprécié le cadrage-débordement de Chris Chiozza sur Nikola Vucevic pour servir Luwawu-Cabarrot qui marque en trailer. Et c’est sur deux lancers que le Français atteint enfin ce fameux cap des 20 points d’avance (79-59).

Au final, Brooklyn s’impose de 12 points 108-96), et « TLC » livre encore un superbe match : 24 pts, 7 rbds à 8 sur 12 aux tirs en 24 minutes. Difficile de faire plus efficace.