[Programme de la soirée] Phoenix vise une 7e victoire de suite

La rencontre la plus importante est à 20h30 avec les Suns qui affrontent l’équipe C du Thunder. Devin Booker et ses coéquipiers visent une 7e victoire de suite pour revenir à un petit succès de Memphis et Portland. Sur BeIN Sports 1, à 21h00, ce sera Jazz – Mavs, sans le duo Doncic-Porzingis.

Ensuite, on suivra surtout cet avant-goût de playoffs avec Bucks – Raptors. Si les équipes ont des messages à envoyer, ça peut donner un grand spectacle, même si ce sera sans Giannis Antetokounmpo, qui est passé chez le dentiste. Même chose entre les Pacers et le Heat avec les chaudes retrouvailles entre Jimmy Butler et T.J. Warren.

Tard dans la soirée, les Lakers tenteront de se rassurer et de rassurer leurs fans, et ce sera face aux Nuggets (3h00 sur BeIN Sports 1). Le test idéal.