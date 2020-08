JaVale McGee : « On devient un peu claustro »

Trois défaites de suite, et voilà qu’on s’inquiète pour les Lakers à une semaine du début des playoffs. A l’exception des sorties face aux Clippers et au Jazz, les Lakers n’ont pas montré grand chose, et le problème pourrait tout simplement être mental puisqu’il faut s’habituer à des conditions de vie et de jeu uniques.

« Cela va clairement s’améliorer avec le temps, mais on devient un peu claustro » reconnaît JaVale McGee dans le Los Angeles Times. « Je pense que c’est le fait de rester au même endroit, à faire les mêmes choses chaque jour sans aucune variation… Mais c’est nécessaire pour atteindre notre objectif, qui est de gagner le titre. On savait tous où on mettait les pieds. »

Pour le pivot des Lakers, la contrainte n’est pas insurmontable. « En fait, on peut même faire plus de choses qu’on le pensait, et donc ce n’est pas horrible. Bien sûr, on aurait préféré jouer devant nos fans, et devant notre public dans notre salle, mais c’est comme ça. »

« Bulle » ou pas, les chiffres ne sont pas terribles du tout pour les Lakers puisqu’ils sont derniers depuis la reprise aux points marqués, aux pourcentages aux tirs et à 3-points, aux passes et aux lancers-francs. Peut-être est-ce dû à une décompression après avoir assuré la 1ère place. « Je ne pense pas que mentalement quelqu’un qui soit assuré de finir 1er se dise : « OK, je vais me relâcher un petit peu. » Je pense qu’on a eu beaucoup de pépins… Pas de blessures, mais les gars ont des petites gênes, et les cinq sont différents, et on se retrouve à jouer avec des joueurs différents. C’est légèrement différent, et je pense que lorsque tout le monde sera 100%, et j’espère que ce sera le cas pour le premier match des playoffs, on sera bon. »

Ce soir, face aux Nuggets, c’est Kentavious Caldwell-Pope qui fera défaut, obligeant Frank Vogel à continuer de bricoler.