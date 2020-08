Les Nets n’ont pas peur des Raptors

Depuis cette nuit, on connaît deux des huit premières affiches du premier tour des playoffs : Milwaukee – Orlando et Toronto – Brooklyn. Les Nets sont parvenus à défendre leur 7e place, et la perspective d’affronter les champions en titre ne les effraie pas.

« On sait que c’est vraiment une bonne équipe. Bien sûr, il joue du beau basket, ils font très bien circuler le ballon, et c’est aussi une grande équipe en défense » énumère Caris LeVert au New York Post. « Mais de notre côté, on a le sentiment que ça ne dépend que de nous. Si nous faisons bien circuler la balle, si on défend bien et qu’on reste dans notre plan de jeu, on peut gagner cette série. On y croit vraiment. On va donc attaquer cette adversaire de manière déterminée. »

Auteur de 21 points cette nuit face aux Clippers, Ty Johnson est tout aussi confiant. « On sait à quoi s’attendre… et on le répète, il n’y a pas d’avantage du terrain. On joue la même équipe au même endroit autant de matches qu’il faudra. Pour nous, il s’agit de continuer de jouer notre style de basket. A ce stade, on a conscience qu’en le faisant on peut battre n’importe qui, et on l’a démontré. »

Depuis la prise de fonctions de Jacque Vaughn, les Nets ont accroché à leur tableau de chasse les Lakers, les Bucks et les Clippers ! « Sécuriser la 7e place était important pour nous évidemment. On voulait jouer n’importe quelle équipe qui finirait deuxième, et ce sera donc Toronto. On est confiant » poursuit Garrett Temple. « Si on joue comme il faut, si on joue comme on le fait depuis 2 ou 3 matches, en faisant des stops, en partageant le ballon, et même s’ils ont fait tourner leurs effectifs, on a une chance de gagner des matches. »