Pascal Siakam, chasseur de Grizzlies

Pour ces retrouvailles entre Marc Gasol et les Grizzlies, l’Espagnol et ses camarades du Canada toussotent en début de match. Leurs shoots extérieurs ne rentrent pas (0/8 pour débuter) alors que Memphis a globalement la main chaude (7/11 pour commencer de loin) et finit donc la premier quart-temps en tête.

Néanmoins, l’écart (25-20) n’est pas énorme, les Raptors ayant clairement un plan pour empêcher les pénétrations de Ja Morant, qui se retrouve bloqué à l’extérieur, la balle n’allant que très peu près du cercle.

Nick Nurse commence à activer les bons leviers, entre Serge Ibaka sous le cercle et Matt Thomas à 3-points, et les Raptors reviennent rapidement, d’autant que Fred VanVleet a repris confiance, à l’image de toute son équipe d’ailleurs, qui affiche un joli 5/7 de loin sur le quart-temps et prend l’avantage (60-54) à la mi-temps.

Ja Morant bien coupé du jeu par la défense des Raptors

Pascal Siakam se précipite un peu mais le Camerounais est agacé, et il enchaîne un contre sur Ja Morant puis un 3-points. Le meneur de Memphis est toujours aussi bien bloqué par la défense adverse, qui le coupe du jeu.

L’adresse étant revenue côté canadien, l’écart commence à sérieusement enfler (91-73) et on pense alors que Toronto se dirige vers une victoire facile.

Mais l’attaque des Raptors est toujours une question, et lorsque ça s’enraye, ça peut devenir très vilain, à l’image de ce 19-4 de Memphis lancé par Grayson Allen et Dillon Brooks pour recoller à une possession (95-92).

Il faut que Pascal Siakam rentre deux tirs à 3-points consécutifs pour redonner de l’air à son équipe, Memphis ne revenant plus pour encaisser sa cinquième défaite (108-99) en six matchs dans la bulle. Les Blazers et les autres poursuivants sont de plus en plus proches et pourraient même avoir l’avantage pour le « play-in »…

Quant aux Raptors, ils décrochent leur 50e victoire de la saison et sont assurés de finir deuxièmes à l’Est.