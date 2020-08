Le Heat refroidi par sa maladresse et la défense des Raptors

Un chiffre sur la feuille de match entre le Heat et les Raptors ne colle pas aux habitudes de Miami, franchise la plus adroite de la ligue de loin avec 38.3% de réussite, et qui a difficilement atteint les 31% hier avec un 14/45. « On a juste manqué des tirs » regrettait Bam Adebayo après la défaite 107-103. « On avait de belles opportunités, on ne les a simplement pas transformées. »

« On était ouvert » abonde Erik Spoelstra. « Je vais devoir regarder la vidéo mais il n’y avait pas de défenseur autour sur beaucoup d’entre eux. Après, ils sont bons, ils couvrent du terrain, ils protègent la peinture. Les tirs de la première mi-temps ne m’ont pas dérangé, et en deuxième on a commencé à en mettre quelques uns. »

La défense des Raptors a encore parlé

La feuille de stats indique 33 tirs à 3-points contestés sur 45. Sur la vidéo, l’entraîneur verra sûrement qu’il y a eu moins de tirs ouverts qu’il ne l’imagine et que les Raptors ont été une nouvelle fois très bons sur leurs rotations : ils sont les meilleurs de la ligue pour défendre la ligne à 3-points (33.6% d’adresse pour leurs adversaires en moyenne). En plus, ils ont eux été réguliers et ont su répondre à chaque fois que les shooteurs du Heat trouvaient la mire, notamment par l’intermédiaire de Fred VanVleet, 7/12 dans l’exercice, et Pascal Siakam, 4/7.

Encore une fois pleine de maîtrise et d’intensité, la franchise de Toronto a eu le dernier mot. « On savait qu’il allait falloir se battre pendant 48 minutes. Je dirais qu’il aurait fallu jouer avec plus de régularité qu’on ne l’a fait pendant ces 48 minutes » résume « Spo », qui n’en veut pas à ces joueurs pour les deux balles perdues dans les 18 dernières secondes, à -1 et -2 : la deuxième meilleure défense de la ligue a bien fait son travail en face.

« C’est le basket. Tu leur laisses la balle et tu fais avec le résultat. On a eu deux bonnes opportunités. Parfois la défense a quelque chose à voir là-dedans. Ce n’est pas forcément ‘tu réussis ou tu rates’, parfois la défense joue. » Surtout celle des champions en titre.