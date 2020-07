La vidéo du jour : le Top 10 des « scrimmages »

Au moment d’entamer officiellement la fin de saison régulière et les playoffs, petit retour en arrière sur ces fameux « scrimmages » qui n’ont pas livré que de modèles d’intensité mais ont permis aux 22 équipes présentes à Orlando de se mettre en jambes, et à la NBA de réaliser un joli Top 10 où les petits gabarits explosifs sont mis à l’honneur, à l’image du numéro 1 du classement, Devin Booker et son poster main gauche sur Pascal Siakam.

On y retrouve aussi Bol Bol, l’attraction de la première journée de reprise, « caviardisé » par Nikola Jokic.