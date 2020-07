Denver a retrouvé ses extérieurs

Les Nuggets peuvent pousser un ouf de soulagement. Ou même quatre, comme le nombre de joueurs extérieurs qui ont retrouvé le parquet hier soir face à Orlando.

D’autant que si Will Barton (3 points à 1/5 aux tirs) et Keita Bates-Diop (4 points à 1/5) ont été discrets, Michael Porter Jr. et Jamal Murray ont eux brillé avec respectivement 19 (8/13) et 23 points (8/12). « Les grands n’ont pas joué à leur poste, ils ne savent pas forcément ce qu’il faut faire, ils essaient de faire de leur mieux. Il faut être plus patient en attaque. Je pense que c’était bien mieux d’avoir plein d’arrières ce soir que d’avoir huit intérieurs » sourit le Canadien, à l’aise avec ses quelques kilos de muscle en plus.

« On n’a même pas joué à cinq-contre-cinq à l’entraînement, ça ne m’était pas arrivé depuis plusieurs mois je pense, donc ça fait du bien » souligne-t-il. « Je dois retrouver mes jambes, il y a une différence entre les matchs et les entraînements. Mais je suis content de pouvoir aller avec force vers le cercle, je me sens plus prêt qu’avant. »

Un Mike Malone prudent

« J’ai trouvé Jamal super ce soir de par son énergie des deux côtés du terrain » se réjouit Mike Malone.

« Il était concentré en défense, il a fait du bon boulot sur le porteur sur les pick-and-rolls. Je peux dire qu’il était vraiment concentré. » Même son de cloche pour Michael Porter Jr. « On est ravi de l’avoir sur le terrain, d’avoir un joueur en bonne santé. On l’a limité à 20 minutes, il a marqué 19 points et pris 7 rebonds : c’est ce qu’il faisait pour nous avant le All-Star Break. »

Après la rencontre, le rookie a avoué s’être tordu la cheville pendant le confinement, mais qu’il avait tout fait afin d’être prêt pour la reprise, et jouer un rôle important dans la fin de saison de son équipe. « J’ai le sentiment d’être très bien. Je sais qu’on a beaucoup de bons joueurs mais je ne suis pas là pour trouver ma place : j’essaie de faire ce que j’ai à faire pour aider cette équipe à gagner un titre. Je pense que je peux avoir un grand rôle à jouer. »

Un enthousiasme que Mike Malone a tout de même tenu à relativiser : c’était le dernier match de préparation de son groupe, avant la plongée dans le grand bain contre Miami samedi.

« On est content d’avoir plus de huit joueurs disponibles, mais on a toujours qu’un arrière à 100%. Will Barton et Jamal Murray sont limités au niveau du temps de jeu, après ça, tu demandes à Torrey Craig, Mason Plumlee ou Troy Daniels de jouer meneur, ce n’est pas idéal pour savoir où tu en es collectivement. Malgré tout c’est important d’avoir des joueurs en bonne santé, on espère être un peu mieux encore au prochain match. »