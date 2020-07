Les Spurs expérimentent avec leurs lignes arrières

Sans LaMarcus Aldridge, les Spurs ont d’ores et déjà annoncé que cette fin de saison dans la bulle floridienne serait davantage une occasion de faire jouer les jeunes joueurs de leur effectif.

En l’occurrence, San Antonio a enfin pu tester plusieurs choses, dont un trident intéressant composé de Dejounte Murray, Derrick White et Lonnie Walker sur ses lignes arrières.

Les trois arrières draftés respectivement en 2016, 2017 et 2018 sont l’avenir du club texan et cette fin de saison (quasiment) sans enjeu représente l’occasion idéale de les aligner enfin tous les trois simultanément.

Une première ligne de défense

« Ces matchs sont essentiellement pour expérimenter un peu et essayer de trouver les associations que l’on préfère », lançait ainsi Becky Hammon après la courte défaite face à Milwaukee. « On veut trouver une rotation défensive qui puisse nous donner une grande chance de commencer le match de la meilleure manière. »

Avec Dejounte Murray, Derrick White et Lonnie Walker IV sur les extérieurs, San Antonio a dû replacer DeMar DeRozan au poste 4, associé à son ancien coéquipier des Raptors, Jakob Poeltl, dans la raquette.

Mais c’est la volonté des Spurs de construire peu à peu cette première ligne de défense avec son jeune trio.

« C’est quelque chose qu’on attend depuis un bon moment », reprend Lonnie Walker IV. « Avec nous trois ensemble sur le parquet, on peut faire la différence en défense. On veut jouer dur et on est prêt à mettre la pression sur nos adversaires et jouer comme il faut. »

Défaits par les Bucks (113-92) puis par les Nets (124-119), les Spurs ne se font guère de mouron. Il faut s’attendre à une période d’adaptation pour ces trois joueurs qui n’ont pas beaucoup évolué les uns avec les autres, la faute à des blessures mais aussi à des choix de coaching.

Les résultats de ce tournoi ne doivent pas masquer les enseignements, bien plus importants sur le long terme, quant à cette association qui a encore besoin d’être plus dangereuse à longue distance si elle veut perdurer…

Rester menaçant derrière l’arc

« Quand on a recommencé à travailler, on a évoqué différentes rotations et différentes combinaisons », assure également Mitch Johnson, l’autre assistant coach des Spurs. « Ces gars qui sont généralement sur le terrain avec un shooteur spécifique, ils doivent apprendre à assumer ce rôle en termes de tentatives. On a besoin de joueurs qui soient agressifs derrière l’arc, qui prennent des tirs en catch-and-shoot ou en sortie de dribble. »

En replaçant Bryn Forbes, ledit shooteur spécifique, les Spurs font effectivement le pari que les Murray, White et Walker IV pourront tout de même se montrer suffisamment efficaces à 3-points pour écarter les défenses adverses sur jeu placé. « C’est encore en chantier », reprend Lonnie Walker IV. « On essaie encore de trouver notre rythme les uns avec les autres. Mais c’est simplement une question de temps avant que tout se mette en place. »

À moins de trois tentatives par match sur ses trois premières saisons, Derrick White sait précisément qu’il doit se faire violence derrière l’arc.

« Ils me disent d’envoyer mon tir si je suis ouvert », commente-t-il. « Pas question de forcer les choses mais beaucoup d’équipes ne sont pas très agressives défensivement sur moi, donc je dois essayer de leur faire payer. »

Avec 27 points en contre-attaque face à Brooklyn, cette rotation très profilée vers l’arrière commence peu à peu à porter ses fruits. On n’en est encore qu’aux balbutiements de cette triple menace, mais les Spurs comptent bien profiter du tournoi d’Orlando pour creuser davantage cette piste.

« Je ne contrôle évidemment pas les minutes, qui débute ou pas, mais c’était bien de pouvoir jouer ensemble, de pouvoir courir et produire du jeu rapide », savoure Dejounte Murray. « Les rotations peuvent changer ou rester les mêmes, mais c’est avec l’expérience qu’on construit l’alchimie. »