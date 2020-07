Jamal Crawford ne se fait pas trop d’illusions pour la suite…

Vince Carter n’est plus là, mais la NBA va reprendre avec un autre quadragénaire. Il s’agit de Jamal Crawford qui a profité des malheurs des Nets pour se faufiler dans l’effectif, et reprendre sa carrière. L’ancien meilleur sixième homme de la NBA n’a plus joué depuis 17 mois, et une pointe à 51 points avec les Suns, et il préfère ne pas faire de plan sur la comète pour la suite.

« C’est un groupe plaisant, et j’adore être avec eux » explique-t-il dans le podcast Full 48. « J’aime cette franchise, et c’est un endroit cool. Mais je ne pense pas à la saison prochaine à Brooklyn ou ailleurs. »

Pourquoi ? Parce que l’ancien arrière des Clippers a pu constater que ses performances passées ne lui avaient pas permis de trouver un contrat l’été dernier. « L’an passé, j’ai clairement montré que je pouvais encore jouer. Je savais que j’allais avoir des offres de contrat. Je le savais ! Je venais de gagner le trophée de Coéquipier de l’année. J’ai simplement montré que je pouvais toujours scorer et faire des choses à un niveau élevé. J’allais recevoir une offre, et je m’étais préparé, et rien n’est arrivé. J’ai retenu la leçon, et c’est pour ça que je préfère rester dans l’instant présent. »

D’autant qu’il a constaté que c’est à l’arrache qu’il a décroché un contrat, et que finalement, son comeback n’a pas réveillé les recruteurs. « Maintenant que la reprise est effective, je ne génère pas vraiment beaucoup d’intérêt. Je discute avec des équipes, mais il n’y a pas beaucoup d’intérêt. Donc je pense qu’on se rapproche vraiment de la fin. »

C’est pour cette raison qu’il ne cherchera pas à tirer la couverture à lui, même dans une équipe très affaiblie. « Je ne veux pas aller trop loin dans ma manière d’aborder les choses. Je ne veux pas arriver et dire : « Hey, je vais marquer 50 points juste pour vous prouver que je devrais encore être en NBA. » Je veux juste profiter de ce moment. »

Carpe diem en quelque sorte.